DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 76,75 EUR an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 31'617 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,65 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,65 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'817 Stück gehandelt.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR an. 2,61 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,59 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,44 EUR.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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