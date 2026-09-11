DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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11.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 76,90 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 76,90 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'613 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 77,10 EUR. Bei 76,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13'803 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,41 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 34,72 Prozent Luft nach unten.
Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,44 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,28 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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