DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 76,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'650 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 77,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'187 DWS Group GmbH-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,68 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR je Aktie ausschütten.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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