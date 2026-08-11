DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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11.08.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 73,95 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 73,95 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'257 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 73,75 EUR. Bei 73,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2'870 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 3,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 32,12 Prozent Luft nach unten.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,42 EUR aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,18 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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