DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Nachmittag an Boden

Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 75,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'348 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,40 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,95 EUR. Zuletzt wechselten 37'753 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 76,60 EUR. Gewinne von 1,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,42 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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