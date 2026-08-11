DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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11.08.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 74,40 EUR.
Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 74,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'148 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 74,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,95 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'258 Stück gehandelt.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 2,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 32,53 Prozent Luft nach unten.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,42 EUR aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,18 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag stärker (finanzen.ch)
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09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DWS Group GmbH-Aktie angepasst (finanzen.net)
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30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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