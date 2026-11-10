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10.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 67,90 EUR zu.
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 67,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'457 Punkten liegt. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,75 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 3'199 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 15,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 35,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,36 EUR belaufen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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