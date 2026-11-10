DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 68,20 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'205 Punkten notiert. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,60 EUR zu. Bei 67,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32'265 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 78,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,47 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 35,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,36 EUR ausgeschüttet werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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