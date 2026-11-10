DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagmittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 68,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'337 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 68,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'653 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 15,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 26,61 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,36 EUR.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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