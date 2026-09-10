DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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10.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 77,65 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 77,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'033 Punkten notiert. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 77,65 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'301 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 1,40 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,35 Prozent.
Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,44 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,28 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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