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10.09.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag schwächer

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 76,80 EUR ab.

DWS Group
72.23 CHF -0.35%
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Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 76,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'608 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 76,75 EUR. Bei 76,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'338 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,64 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,44 EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,28 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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