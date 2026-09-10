DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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10.09.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 77,25 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 77,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'995 Punkten liegt. Bei 77,90 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16'243 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,94 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 53,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,44 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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