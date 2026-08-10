DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH stabilisiert sich am Montagvormittag

Mit einem Kurs von 74,70 EUR zeigte sich die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 32'505 Punkten tendiert. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 74,75 EUR zu. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,60 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'808 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei einem Wert von 76,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,54 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 32,80 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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