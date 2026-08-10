DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 74,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'315 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 73,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23'119 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 3,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,18 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DWS Group GmbH-Aktie angepasst

DWS-Aktie knickt dennoch ein: Deutsche-Bank-Tochter sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen