DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Mittag südwärts

Um 12:28 Uhr ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 74,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'440 Punkten notiert. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 74,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13'507 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,60 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,10 Prozent zulegen. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,44 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,41 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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