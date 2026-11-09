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09.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 65,70 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 65,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'612 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'756 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 19,86 Prozent Luft nach oben. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,36 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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