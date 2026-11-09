DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 65,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'612 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'756 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 19,86 Prozent Luft nach oben. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,36 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Was Analysten von der DWS Group GmbH-Aktie erwarten

DWS-Aktie tiefer: Fondsanbieter sammelt so viel Anlegergeld ein wie noch nie - Gewinn enttäuscht