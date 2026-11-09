DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 67,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'073 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 67,05 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21'963 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 78,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 14,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit Abgaben von 25,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,36 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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