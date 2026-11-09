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09.11.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Mittag gestärkt

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 66,70 EUR.

DWS Group
60.93 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 66,70 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'902 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 66,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 13'058 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 15,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 24,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,36 EUR.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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