DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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09.10.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 66,75 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'910 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 66,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4'036 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 78,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 17,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,42 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
08.10.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.10.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
30.09.26
|September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie (finanzen.net)
|
23.09.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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