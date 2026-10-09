DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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09.10.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 66,70 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 66,70 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'054 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 67,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30'024 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,74 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,42 EUR.
In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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