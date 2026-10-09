DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH macht am Mittag Boden gut

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 67,40 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'995 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 67,55 EUR. Bei 66,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14'329 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 16,84 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit Abgaben von 25,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,42 EUR aus.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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