DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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09.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Mittwochnachmittag nach
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 76,90 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 76,90 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'069 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 76,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,45 EUR. Bisher wurden heute 33'194 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 50,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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