DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 76,95 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'178 Punkten liegt. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 76,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18'694 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 2,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 34,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,44 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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