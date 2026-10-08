DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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08.10.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 67,10 EUR ab.
Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 67,10 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'699 Punkten steht. Bei 66,25 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 66,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6'866 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 17,36 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 25,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,44 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,26 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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