DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr rutschte die DWS Group GmbH-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 66,55 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'718 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,25 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'818 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Gewinne von 18,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 24,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,26 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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