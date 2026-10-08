DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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08.10.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 66,55 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die DWS Group GmbH-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 66,55 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'718 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,25 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'818 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Gewinne von 18,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 24,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,26 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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