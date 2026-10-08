DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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08.10.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 66,90 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 66,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'710 Punkten liegt. In der Spitze büsste die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 66,25 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,90 EUR. Zuletzt wechselten 20'819 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 78,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,44 EUR belaufen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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