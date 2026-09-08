DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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08.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 77,30 EUR.
Das Papier von DWS Group GmbH legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 77,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'393 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 78,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22'058 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 1,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,06 Prozent.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,44 EUR belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,28 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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