DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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08.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag ins Plus
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 77,95 EUR nach oben.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 77,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'475 Punkten tendiert. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 78,75 EUR zu. Bei 77,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 57'432 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,60 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,44 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,28 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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