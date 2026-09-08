DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagmittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'452 Punkten notiert. Bei 78,75 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37'567 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,21 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 34,85 Prozent wieder erreichen.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,44 EUR belaufen.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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