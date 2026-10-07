DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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07.10.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 68,65 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 68,65 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'519 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,00 EUR aus. Bei 68,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'126 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,88 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,44 EUR aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,26 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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