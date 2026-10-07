DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Abschlägen

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 66,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'124 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 66,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27'313 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 24,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,44 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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