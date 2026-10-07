DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Mittwochmittag nach

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 68,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'342 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 68,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7'780 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 15,47 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR. Abschläge von 26,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,44 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,26 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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