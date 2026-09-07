DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 75,70 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'381 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 75,65 EUR. Bei 76,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 2'882 Aktien.

Bei 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR je Aktie ausschütten.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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