DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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07.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 75,40 EUR ab.
Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 75,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'368 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 75,15 EUR. Bei 76,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 32'141 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,44 EUR aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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