DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verbilligt sich am Mittag

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 75,50 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'417 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'864 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 76,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 1,44 Prozent niedriger. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,44 EUR belaufen.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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