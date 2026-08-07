DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag im Minus

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 75,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'456 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 75,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'977 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 0,92 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 33,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,41 EUR aus.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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