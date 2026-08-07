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07.08.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag in Rot

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 75,30 EUR ab.

DWS Group
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Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 75,30 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'468 Punkten steht. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 75,20 EUR. Bei 75,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 44'060 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 1,73 Prozent wieder erreichen. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 33,33 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,41 EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,18 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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