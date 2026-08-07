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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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07.08.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Freitagmittag schwächer

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Freitagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 75,70 EUR.

DWS Group
69.84 CHF -2.18%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 75,70 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'565 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 75,20 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 75,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28'966 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR. Gewinne von 1,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 33,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,41 EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,18 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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