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06.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 65,20 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 65,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'474 Punkten liegt. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,20 EUR nach. Bei 64,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13'130 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 17,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 29,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,36 EUR je Aktie ausschütten.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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