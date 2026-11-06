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06.11.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 65,30 EUR nach.
Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 65,30 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'591 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 64,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37'661 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 20,60 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 30,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,36 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,19 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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