DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DWS Group GmbH

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 65,15 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'509 Punkten steht. In der Spitze büsste die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 64,20 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29'594 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,95 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,36 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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