DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gesucht

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 68,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'482 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 69,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'552 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 78,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 37,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,26 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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