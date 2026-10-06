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06.10.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag im Aufwind

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 68,65 EUR zu.

DWS Group
64.12 CHF 0.70%
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Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 68,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'563 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 69,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27'887 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 12,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 36,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,26 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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