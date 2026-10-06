DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 68,90 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'673 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 69,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14'438 DWS Group GmbH-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,30 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 50,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 27,14 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,43 EUR aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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