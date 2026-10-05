DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag höher

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 68,95 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'484 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 69,00 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7'048 DWS Group GmbH-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Gewinne von 14,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 37,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,43 EUR aus.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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