DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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05.10.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 68,45 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,45 EUR an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'462 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 69,00 EUR. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,35 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 34'819 Aktien.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,05 Prozent hinzugewinnen. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,66 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,43 EUR aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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