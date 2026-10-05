DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 68,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'390 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 69,00 EUR. Bei 68,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'045 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 12,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 36,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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