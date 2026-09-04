DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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04.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 76,10 EUR zu.
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 76,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'351 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 76,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'052 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 0,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 51,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,44 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,19 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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