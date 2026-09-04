DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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04.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 75,95 EUR zu.
Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 75,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'472 Punkten steht. Bei 76,25 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 75,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 12'951 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 0,86 Prozent zulegen. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 33,90 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,44 EUR aus.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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