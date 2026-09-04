DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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04.09.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH fällt am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 75,60 EUR abwärts.
Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 75,60 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'403 Punkten realisiert. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 6'332 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 76,60 EUR markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 1,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,44 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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20.08.26
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19.08.26
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|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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